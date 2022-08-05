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На Київщині у колодязі знайшли тіло вбитого під час окупації чоловіка

Він загинув у кінці лютого – на початку березня.

На Київщині у колодязі знайшли тіло вбитого під час окупації чоловіка
Фото: Андрій Нєбитов у Telegram

У Київській області знайшли тіло вбитого під час російської окупації чоловіка. Воно знаходилося у люкові на узбіччі Житомирської траси.

Про це повідомив у Telegram начальник ГУ Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

“4 серпня робітник дорожньої служби повідомив нам, що на Житомирській трасі поблизу села Березівка знайшов труп чоловіка. Тіло знаходилось у заповненому водою люкові на узбіччі Житомирської траси”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Андрій Нєбитов у Telegram

Після того як рятувальники дістали загиблого, поліцейські оглянули тіло та встановили, що чоловік загинув у кінці лютого – на початку березня.

Фото: Андрій Нєбитов у Telegram

Прикмети загиблого: темне волосся, був одягнений у зимовий одяг чорного кольору, брюки, куртку та кофту, чорне взуття.

Якщо хтось має інформацію стосовно загиблого, її можна повідомити на спецлінію “102”.

 

Нагадаємо, станом на кінець червня було відомо про загибель 1 338 мирних жителів Київської області від рук російських загарбників.

 

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