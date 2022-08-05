Жнива на Харківщині: попри обстріл підприємств і спалені росіянами поля вдалося вже зібрати 400 тис тонн зерна

Через бойові дії жнивують у п'яти районах області.

На Харківщині попри бойові дії вдалося вже зібрати 400 тисяч тонн зерна.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Через війну жнивують в п'яти районах області: Богодухівському, Красноградському, Лозівському, Харківському та Чугуївському районах.

"За допомогою правоохоронців та піротехніків підрозділів ДСНС Харківщини зібрали ранні зернові та зернобобові культури на площі майже 110 тисяч гектарів, це 31% від усієї площі збирання. Намолотили більше 400 тисяч тонн зерна при середній урожайності 36,7 ц/га", - розповів очільник Харківщини.

Він додав, що від постійних обстрілів росіян постраждали 39 сільгосппідприємств.

Через цілеспрямовані ворожі обстріли полів із урожаєм згоріли понад 180 га пшениці.

Синєгубов зазначив, що заважає жнивам постійна мінна небезпека. Наразі в області потребують розмінування 23 тисяч гектарів сільськогосподарських територій.

Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли на Харківщині пшеничні поля, в результаті загорілося 60 га. Близько 66 га пшениці вдалось врятувати.

До цього рятувальники теж виїздили на гасіння пожеж хлібних полів внаслідок ворожих обстрілів. У с. Кицівка Чугуївського району горіло поле пшениці на площі близько 1 га, а в с. Морозова Долина Богодухівського району вогонь охопив близько 20 га.