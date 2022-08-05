​Колишньому телеведучому "Інтера" Юрію Коту повідомили про підозру в держзраді

У 2014 році він переїхав до Росії, де бере участь у пропагандистських токшоу як "український експерт".

Колишньому телеведучому телеканалу "Інтер" Юрію Коту повідомили про підозру в державній зраді.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

У документі зазначається, що справу було порушено 17 травня.

У повідомленні про підозру йдеться, що Кот розповсюджує у своєму телеграм-каналі прокремлівські наративи, дискредитуючи українців.

Крім того, під час Революції Гідності Кот був ведучим київського Антимайдану. А в 2014 році переїхав до Росії, де почав працювати в державному інформагентстві "Россия сегодня" та "News Front", де займався інформаційним викривленням подій на Євромайдані.

Кот також виступає в ролі "політолога з України" в пропагандистських токшоу.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Кот підтримує керівництво РФ та має проросійські погляди.

"Його виступи переважно підготовлені на замовлення посадовців рф та установ і російських медійних центрів", – йдеться у повідомленні.

З 2007 по 2014 роки Юрій Кот працював у Національній суспільній телерадіокомпанії України та на телеканалі "Інтер". У Росії він також організовував ходу "Безсмертний полк".