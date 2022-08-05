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Розрахуватися за придбані залізничні квитки вже можна в чатботі Apple Messages через Apple Pay

Після оплати квиток можна додати в гаманець Apple Passkit, крім того, в Apple Messages доступний онлайн-чат зі службою підтримки.

Розрахуватися за придбані залізничні квитки вже можна в чатботі Apple Messages через Apple Pay
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця запустила оплату квитків у чатботі Apple Messages через Apple Pay.

Про це йдеться на сайті національного перевізника.

В УЗ зазначили, що після оплати квиток можна додати в гаманець Apple Passkit. Крім того, в Apple Messages доступний онлайн-чат зі службою підтримки. 

Наразі чатбот Укрзалізниці налічує понад 264 тисячі зареєстрованих користувачів.

Для того, щоб запустити Apple Messages, достатньо вибрати "Повідомлення" на сайті УЗ. Тоді відкриється діалогове вікно для придбання квитків через Apple Pay або спілкування з оператором служби підтримки.

В УЗ додали, що проєкт реалізували на базі технології Corezoid Process Engine спільно з технологічним партнером перевізника – компанією Middleware (США) за підтримки Visa. 

Corezoid сертифікований компанією Apple як Messages Service Provider (MSP) для реєстрації бізнесів в Apple Messages для бізнесу.

Нагадаємо, раніше УЗ запустила бот з продажу квитків у Viber та Telegram. У перевізника повідомили, що за останні три місяці 99% клієнтів основною мовою в ча-боті обирали українську.

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