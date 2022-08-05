ЗСУ звільнили від окупантів Дмитрівку Харківської області

Сили оборони України звільнили від окупантів та взяли під повний контроль село Дмитрівка, що в Ізюмському районі Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм.

"При цьому вони ліквідували багато техніки та піхоти противника. Наразі ЗСУ займають вигідні рубежі та укріпили власні позиції. Деталі – згодом", – написав він.

На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Ворог намагався прорвати нашу оборону поблизу Гусарівки Ізюмського району, але їхній наступ завершився невдачею. Росіяни відступили з втратами.

"Наші військові мають й інші успіхи на Харківщині. Продовжуємо підтримувати ЗСУ та допомагати їм здобувати перемогу!" – закликав голова Харківської ОВА.

Нагадаємо, що в Херсонській області ЗСУ деокупували вже понад 50 населених пунктів. Звільнення української землі від загарбника триває і в інших регіонах.