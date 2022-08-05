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ЗСУ звільнили від окупантів Дмитрівку Харківської області

Росіяни намагались прорвати оборону біля Гусарівки, але невдало.

ЗСУ звільнили від окупантів Дмитрівку Харківської області

Сили оборони України звільнили від окупантів та взяли під повний контроль село Дмитрівка, що в Ізюмському районі Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм

"При цьому вони ліквідували багато техніки та піхоти противника. Наразі ЗСУ займають вигідні рубежі та укріпили власні позиції. Деталі – згодом", – написав він.

На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Ворог намагався прорвати нашу оборону поблизу Гусарівки Ізюмського району, але їхній наступ завершився невдачею. Росіяни відступили з втратами. 

"Наші військові мають й інші успіхи на Харківщині. Продовжуємо підтримувати ЗСУ та допомагати їм здобувати перемогу!" – закликав голова Харківської ОВА. 

Нагадаємо, що в Херсонській області ЗСУ деокупували вже понад 50 населених пунктів. Звільнення української землі від загарбника триває і в інших регіонах. 

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