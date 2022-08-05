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Уночі Росія здійснила масований обстріл трьох районів Харкова

Постраждали троє людей. 

Уночі Росія здійснила масований обстріл трьох районів Харкова
Обстріл Харківщини
Фото: Олег Синєгубов у ТГ

Цієї ночі російська армія здійснила масований обстріл Шевченківського, Індустріального та Салтівського районів Харкова. За попередніми даними, вогонь вівся із систем залпового вогню.

Під ударом опинилися житлові будинки, магазини, ринок. Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Телеграм

"Внаслідок обстрілу з пораненнями госпіталізовані два чоловіки 26 та 38 років та жінка 46 років, всі вони перебували на вулиці. Стан одного з чоловіків стабільно тяжкий, він перебуває у реанімації. Інші поранені – в стані середньої тяжкості", – йдеться у повідомленні. 

Від обстрілів уражень зазнали і заклади освіди та дитячі майданчики. Піротехніки вилучили снаряди, що не розірвались.

Нагадаємо, про обстріл Харкова мер міста Ігор Терехов повідомив учора близько 23 години. Тоді ворог вів обстріл двох районів. Харків зазнає обстрілів кожної доби. 

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