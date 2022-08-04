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Росіяни обстріляли Харків, є поранений, - Терехов (оновлено)

Більш детальна інформація буде згодом.

Росіяни обстріляли Харків, є поранений, - Терехов (оновлено)
Фото: РБК

 Ввечері 4 серпня російські окупанти обстріляли з артилерії Салтівський та Індустріальний райони Харкова. Також під потужним обстрілом Павлове Поле у Шевченківському районі. 

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов

“Біля одного з ринків рятувальники зараз працюють над розмінуванням головки подарунка, що прилетів. Одна людина на Полях постраждала – забрала швидка. Пошкоджено інфраструктуру одного з житлових будинків”, - написав Терехов.

Пізніше він додав, що було обстріляно великий квадрат Павлова Поля. Від обстрілів постраждали житлові будинки, навчальні заклади, рятувальники знаходять боєголовки, що не розірвалися. 

У багатьох квартирах вибито вікна, є інформація про осколкові прильоти до квартир мешканців міста.

Мер Харкова підкреслив, що Павлове Поле це район, де немає жодної військової інфраструктури. 

“Це черговий акт знищення харків'ян та їх залякування”, - наголосив Терехов.

Мер закликав тих, хто знаходиться вдома, дотримуватись правила двох стін, а тих, хто знаходиться в укриттях – не залишати їх.

Оновлено 23:28: Терехов повідомив, що є інформацію стосовно трьох поранених на Павловому Полі. Всі госпіталізовані, з нимипрацюють лікарі.

Оновлено 5 серпня 0:15: "Усі 3 постраждалих госпіталізовані до медичної установи: 2 чоловіка та 1 жінка. Поранені потребують оперативних втручань", - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, вночі 4 серпня російська армія знову обстріляла Харків. “Прилетіло” у Немишлянський район міста. На щастя, обійшлося без потерпілих та без пожежі.

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