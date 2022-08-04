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Російська армія знову обстріляла Харків

Пошкоджено адміністративну будівлю.

Російська армія знову обстріляла Харків
Наслідки обстрілів Харкова, ілюстративне фото
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова, голови Харківської ОДА

Вночі 4 серпня російська армія знову обстріляла Харків.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Прилетіло” у Немишлянський район міста.

“Знову неспокійна ніч у Харкові. Прильоти до Немишлянського району міста, в адміністративну будівлю”, – зазначив міський голова. 

На щастя, обійшлося без потерпілих та без пожежі.

Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що протягом останніх днів окупанти поширюють повідомлення щодо можливого повторного наступу на Харків. Він запевнив, що Україна готова до будь-яких дій ворога.

Раніше в американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що окупанти можуть створювати умови для відновлення наступальних операцій у напрямку Харкова.

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