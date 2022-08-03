Головне за день. Середа, 3 серпня

Обстріл Чугуєва, Дніпропетровщина під ворожим вогнем, прильоти на Сумщині, загрозлива ситуація на ЗАЕС. Яким запам’ятається 161-й день повномасштабної війни.

День приніс чимало тривожних новин, у тому числі й з-за меж України.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ворожі наступи на Південнобузькому напрямку та в бік Мар'їнки закінчилися невдачею.

В українському командуванні підкреслили, що, попри провали росармії, ворожа пропаганда "продовжує брехати, вигадуючи неіснуючі перемоги та покриваючи злочини своєї армії та найманців".

Про оперативну обстановку на інших напрямках станом на 18.00 3 серпня – у нашій новині.

Сьогодні російські військові обстріляли з “ураганів” Чугуїв на Харківщині, повідомило у Facebook ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Сьогодні о 12:50 рашисти обстріляли Чугуїв із РСЗВ, за попередніми даними – "Ураган", касетні снаряди. Є один загиблий, двоє поранені", – розповів заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

За його словами, загиблий чоловік і поранена жінка – громадяни Росії.

Дніпропетровщину окупанти не залишають в спокої ні вночі, ні вдень: двічі накрили вогнем з "ураганів" Криворізький район, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, під обстріли потрапила Зеленодольська громада. Рашисти використали касетні снаряди.

"Поранений 73-річний чоловік. Він у лікарні. У Мар’янському та Великій Костромці пошкоджені кілька десятків приватних будинків", - розповів Резніченко.

Він додав, що на місці обстрілів працюють фахівці, які з’ясовують масштаби руйнувань.

За інформацією правоохоронців, внаслідок ворожих обстрілів окупантів загинула 70-річна жінка.

Упродовж дня 3 серпня росіяни обстріляли три громади Сумської області - Юнаківську, Миропільську і Краснопільську, повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Було зафіксовано 55 прильотів із наслідками для цивільних людей.

Окупанти умисно влаштували теракт в Оленівці для недопущення обміну військовополоненими. Українські спецслужби мають супутникові знімки, які свідчать про те, що могили біля виправної колонії були вириті заздалегідь.

До нового цеху колонії спеціально перевели найбільш досвідчених військових, яких потім підірвали. Також є записи перехоплень, що підтверджують спланованість теракту ПВК "Вагнер", який відбувся за погодженням з вищим керівництвом РФ.

Про це LB.ua повідомили три джерела з розвідки і правоохоронних структур.

Нагадаємо, цього тижня новий генпрокурор Андрій Костін повідомив попередні результати міжнародних експертиз, згідно з якими вибух в Оленівській колонії, де окупанти утримували українських військовополонених, був термобаричним, а не від обстрілу. За неверифікованими даними, загинули 53 людини, зокрема бійці Азову, виведені з Азовсталі.

Деталі розслідування – в нашій новині.

Донецькі найманці росармії примусово вивозять до РФ жителів селища Козача Лопань на Харківщині, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

"Військові так званої "ЛНР" примусово "евакуюють" місцевих мешканців до наметових таборів у Бєлгородській області РФ, маніпулюючи та залякуючи цивільних обстрілами з боку української армії", - зазначили в прокуратурі.

За цим фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька атомна електростанція "повністю вийшла з-під контролю".

Гроссі звернувся до Росії та України з проханням негайно дозволити експертам відвідати ЗАЕС, щоб стабілізувати ситуацію та уникнути аварії.

Він підкреслив, що з кожним днем ситуація на захопленому росіянами об'єкті стає все небезпечнішою.

Державна прикордонна служба розкрила схему незаконного вивезення українського зерна.

Російські та сирійські судна "Матрос Кошка", "Матрос Позинич", "Михаил Ненашев" та Finikia вивозили вкрадений вантаж до третіх країн. Залишатись певний час непоміченими їм вдавалось завдяки маршруту, що пролягав через закриті порти тимчасово окупованого Криму, йдеться в повідомленні Держприкордонслужби у фейсбуці.

"Після того, як всі необхідні докази прикордонники передали Херсонській обласній прокуратурі, було розпочато кримінальне провадження злочинів за статтями "Порушення законів та звичаїв війни" та "Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї"", – йдеться у повідомленні.

Суд заочно заарештував ці судна, тож тепер притягнення винних до відповідальності є питанням часу.

Нагірний Карабах звинуватив Азербайджан у порушенні режиму припинення вогню і загибелі свого військового та пораненні ще сімох, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на низку медіа.

Вдень азербайджанські підрозділи, як заявили в Нагірному Карабаху, підняли ударні безпілотники і завдали удару, внаслідок чого було смертельно поранено одного військовослужбовця.

Натомість Міноборони Азербайджану повідомило про загибель солдата азербайджанської армії. Це трапилося через стрілянину з території, де тимчасово розташований миротворчий контингент Росії – у бік Лачинського району.

Вірменські ЗМІ пишуть про загибель трьох і поранення 15 військових у Нагірному Карабаху.

Наразі за інформацією вірменського журналіста Наїрі Охікяна, в районі Лачинського коридору тривають запеклі бої.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!