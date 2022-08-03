Росіяни обстріляли три громади на Сумщині, - Живицький

За день 3 серпня росіяни обстріляли три громади Сумської області - Юнаківську, Миропільську і Краснопільську.
Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За день було зафіксовано 55 прильотів із наслідками для цивільних людей.
О 10:30 розпочався артилерійський обстріл Краснопільської громади, було 8 прильотів. Росіяни били по житловим кварталам селища.
Були пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, цивільна інфраструктура. Люди не постраждали.
Нагадаємо, сьогодні після обіду росіяни двічі накрили вогнем з "ураганів" Криворізький район Дніпропетровщини.