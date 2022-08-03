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Росіяни обстріляли три громади на Сумщині, - Живицький

Від обстрілів росіян постраждали будівлі та інфраструктура.

Росіяни обстріляли три громади на Сумщині, - Живицький
Фото: Дмитро Живицький

За день 3 серпня росіяни обстріляли три громади Сумської області - Юнаківську, Миропільську і Краснопільську.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За день було зафіксовано 55 прильотів із наслідками для цивільних людей. 

О 10:30 розпочався артилерійський обстріл Краснопільської громади, було 8 прильотів. Росіяни били по житловим кварталам селища.

Були пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, цивільна інфраструктура. Люди не постраждали. 

Нагадаємо, сьогодні після обіду росіяни двічі накрили вогнем з "ураганів" Криворізький район Дніпропетровщини.

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