У МАГАТЕ заявили, що ЗАЕС "повністю вийшла з-під контролю"

Організація зберігає певні контакти з персоналом станції, але вони "недосконалі" та "неоднорідні".

Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька атомна електростанція "повністю вийшла з-під контролю", повідомляє АР.

Гроссі звернувся до Росії та України з проханням негайно дозволити експертам відвідати ЗАЕС, щоб стабілізувати ситуацію та уникнути аварії.

Він підкреслив, що з кожним днем ситуація на захопленому росіянами об'єкті стає все небезпечнішою.

"На станції було порушено всі принципи ядерної безпеки... На карту поставлена надзвичайно серйозна, надзвичайно серйозна і небезпечна справа", – сказав Гроссі.

Глава МАГАТЕ додав, що є багато порушень безпеки АЕС, яка перебуває в зоні активних бойових дій.

За словами Гроссі, ситуація є парадоксальною, оскільки ЗАЕС контролює Росія, а керує ядерними операціями український персонал. Це призводить до неминучих зіткнень і можливого насильства.

При цьому МАГАТЕ зберігає все ще контакт із персоналом станції, але він, як зауважив очільник МАГАТЕ, "недосконалий" і "неоднорідний".

Гроссі також заявив, що делегація МАГАТЕ повинна прибути на станцію, аби з'ясувати, що там насправді відбувається. Та для цього їй необхідний захист.

Очільник організації вважає, що присутність представників МАГАТЕ на ЗАЕС стане "стримувальним фактором для будь-якого акту насильства проти цієї атомної електростанції".

Нагадаємо, нещодавно міський голова Енергодара повідомив, що росіяни вже розмістили техніку, зброю і боєприпаси в машинній залі енергоблока ЗАЕС. Також окупанти викрали до сотні співробітників станції.

Також українські військові знищили наметове містечко рашистів біля Запорізької АЕС.