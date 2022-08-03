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МВС оновило застосунки і сервіси, де можна оплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху

Користувачам необхідно перевстановити програму, оновити підписку в боті для отримання повідомлень та додати своє авто.

МВС оновило застосунки і сервіси, де можна оплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху
Фото: Пресслужба ДПСУ

Міністерство внутрішніх справ України оновило застосунки і сервіси, де можна оплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомили в пресслужбі МВС.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Сергія Гончарова, дізнатися про факт фіксації порушення ПДР можливо через:

  • сайт міністерства - https://bdr.mvs.gov.ua/;
  • мобільний застосунок МВС – "Штрафи ПДР";
  • телеграм-бот "Штрафи ПДР" @ShtrafyPDRbot.

 У міністерстві підкреслили, що через оновлення застосунків і бота користувачам необхідно перевстановити програму, оновити підписку в боті для отримання повідомлень та додати своє авто. За словами Гончарова, в мобільних додатках також є інформація про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР. 

Нагадаємо, з травня відновили роботу камер фіксації порушень правил дорожнього руху.

В лютому депутати фракції "Слуга Народу" пропонували у 10 разів підвищити штрафи для власників елітних авто.

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