МВС оновило застосунки і сервіси, де можна оплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху

Користувачам необхідно перевстановити програму, оновити підписку в боті для отримання повідомлень та додати своє авто.

Міністерство внутрішніх справ України оновило застосунки і сервіси, де можна оплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомили в пресслужбі МВС.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Сергія Гончарова, дізнатися про факт фіксації порушення ПДР можливо через:

сайт міністерства - https://bdr.mvs.gov.ua/;

мобільний застосунок МВС – "Штрафи ПДР";

телеграм-бот "Штрафи ПДР" @ShtrafyPDRbot.

У міністерстві підкреслили, що через оновлення застосунків і бота користувачам необхідно перевстановити програму, оновити підписку в боті для отримання повідомлень та додати своє авто. За словами Гончарова, в мобільних додатках також є інформація про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.

Нагадаємо, з травня відновили роботу камер фіксації порушень правил дорожнього руху.

В лютому депутати фракції "Слуга Народу" пропонували у 10 разів підвищити штрафи для власників елітних авто.