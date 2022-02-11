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"Слуги народу" пропонують у 10 разів підвищити штрафи для власників елітних авто

"Елітним" пропонується вважати автомобіль вартістю понад $85 тис.

"Слуги народу" пропонують у 10 разів підвищити штрафи для власників елітних авто
Фото: poltava.pl.ua

Депутути фракції "Слуги народу" пропонують у 10 разів підвищити штрафи для власників елітних автомобілей.

Відповідний законопроєкт №7026 авторства 10 нардепів цієї фракції зареєстровано у Верховній Раді.

Ним пропонується збільнити у 10 разів розмір штрафів за Адмінкодексом та вдвічі - за Кримінальним кодексом.

"Результатом ухвалення зазначеного законопроекту буде підвищення відповідальності на дорозі для власників елітних автомобілів, збільшення бюджетних надходжень", - зазначається в пояснювальній записці.

Для визначення "елітне авто" хочуть ввести новий термін. Так, "елітний транспортний засіб" - це має бути легковий автомобіль, середньоринкова вартість якого перевищує 375 розмірів встановлених законом розмірів мінімальних заробітних плат (включно). На 2022 рік це складає 2 437 500 грн (приблизно $85 000). Тобто для власників автомобілів вартістю понад $85 тис. штрафи за порушення ПДР пропонується збільшити у два-десять разів.

Серед штрафів, розмір яких пропонується підвищити, - непристебнутий ремінь безпеки або відсутність мотошолома, перевищення швидкості та проїзд на червоне світло, невиконання водієм вимог про зупинку й залишення місця ДТП, порушення правил із пошкодженням інших авто, їзда в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або без документів.

Щодо штрафів за Кримінальним кодексом, розмір яких запропоновано подвоїти, то йдеться, зокрема, про знищення, підробку або заміну номерів вузлів і агрегатів транспортного засобу.

Нагадаємо,  Міністерство юстиції повідомило, що Державна виконавча служба вилучатиме транспортні засоби у водіїв-боржників, які не сплачують штрафи за суттєве перевищення швидкості на міських автошляхах. Тригером до такої радикальної позиції Мін'юсту стали резонансні ДТП у Харкові.

Також у листопаді минулого року в центрі Харкова патрульна поліція зупинила за проїзд на заборонений сигнал світлофору автомобіль Jaguar. Як з'ясувалося, водій перебував у розшуку через несплату штрафу за перевищення швидковті. Jaguar у порушника вилучили до закриття виконавчого провадження.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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