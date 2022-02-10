ДТП з кортежем Ярославського: Монастирський звільнив начальника поліції Харківщини

Він також заявив про необхідність розслідувати спробу фальсификації справи щодо ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського.

Голова МВС України Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна через спробу фальсификації справи щодо ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського.

Про це він повідомив у Facebook.

"До відповідальності за смерть людини буде притягнутий тільки той, хто був за кермом! Щойно прийняв рішення про звільнення начальника поліції Харківскої області Станіслава Перліна. Також буде розслідувано спробу фальсификації справи щодо ДТП з кортежем відомого бізнесмена Олександра Ярославського", - написав Монастирський.

Він пояснив, що ухвалив таке рішення з огляду на те, що сьогодні слідчі Харківської поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння ДТП на особу, якої насправді не було на місці події.

"Сьогодні слідчі Харківської поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП, яку було складено на особу, яка прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельне ДТП. Натомість, вже сьогодні стало відомо, що ця особа перебувала під час ДТП в іншому місці", - написав голова МВС.

"Через намагання приховати цей злочин та надання завідомо неправдивих показань, справа має бути передана до Головного слідчого управління Національної поліції для повного та об’єктивного розслідування",- додав міністр.

Нагадаємо, інформацію про те, що кортеж Ярославського збив людину та поїхав, сьогодні опублікувала УП. Медіа зазначило, що на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена.

Поліція Харківщини повідомила, що викликатиме Ярославського на допит як можливого учасника смертельної ДТП. Сам бізнесмен повідомив, що не знав про аварію. "Я спав удома і вранці тільки дізнався про це", – сказав він.

Пресслужба компанії Ярославського DCH повідомила, що за кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH. Водій нібито самостійно прибув до відділення поліції для допиту та вже співпрацює зі слідством.