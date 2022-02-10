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Зеленський обговорив із генсеком НАТО можливі відповіді на загрози з боку Росії

Президент України подякував за підтримку.

Зеленський обговорив із генсеком НАТО можливі відповіді на загрози з боку Росії
Архівне фото
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомила пресслужба президента.

"Співрозмовники обмінялися актуальною інформацією про дипломатичні заходи, яких Україна та Альянс вживають у відповідь на загрози з боку Росії", - йдеться в повідомленні.

Зеленський подякував Столтенбергу за консолідовану позицію країн – членів НАТО щодо необхідності негайної деескалації ситуації з боку РФ.

Він високо оцінив незмінну відданість Альянсу політиці "відкритих дверей", а також принципову підтримку права всіх країн вільно обирати безпекові союзи та визначати свій зовнішньополітичний курс.

Співрозмовники також обговорили модальності участі України в Мадридському саміті НАТО у червні поточного року та його очікувані результати.

Нагадаємо, на тлі скупчення своїх військ та техніки біля українських кордонів, 17 грудня минулого року МЗС РФ оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані "гарантії безпеки", які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України. Президент РФ Путін також попросив НАТО гарантувати безпеку України, відмовивши їй у вступі до Альянсу.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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