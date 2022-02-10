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Кулеба і Ткаченко звернулися до українських та іноземних журналістів щодо висвітлення агресії Росії

Міністри закликали "покладатися на факти у висвітленні російсько-українського збройного конфлікту".

Кулеба і Ткаченко звернулися до українських та іноземних журналістів щодо висвітлення агресії Росії
Фото: pressjfo.news

Міністри Кулеба і Ткаченко звернулися до українських та іноземних журналістів щодо висвітлення подій на сході України та в Криму.

Текст звернення оприлюднили на офіційних сайтах МЗС та Мінкультури та інформполітики.

Очільники відомств закликали "покладатися на факти у висвітленні російсько-українського збройного конфлікту".

Війна у Донецькій та Луганській областях є "міжнародним збройним конфліктом, який розпочався з окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь"; Росія є "стороною конфлікту, а не посередником"; "тристороння контактна група, яка працює над врегулюванням збройного конфлікту, складається з трьох сторін: України, яка захищається; Росії, яка напала; ОБСЄ як посередника між ними", а "до Нормандського формату входять Україна, Росія та Франція з Німеччиною як посередники", - йдеться у зверненні.

"Російські окупаційні адміністрації в Донецьку та Луганську не мають жодної суб’єктності ані в переговорному процесі, ані в ухваленні рішень. Ми просимо українських та іноземних журналістів не створювати псевдосуб’єктність в інформаційному просторі для тих, хто не має цієї суб’єктності в реальному світі. Тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей знаходяться під повним контролем окупуючої держави, Російської Федерації", - наголосили у зверненні очільники міністерств.

Вони зазначили - журналіст будь-якої країни має право відвідати тимчасово окуповані території через українські пункти пропуску вздовж лінії розмежування. А от "будь-який інший спосіб відвідування тимчасово окупованих територій, крім встановленого українським законодавством порядку, є порушенням та передбачає застосування санкцій", - повідомляється у зверненні.

Нагадаємо, сьогодні Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив про підвищену активність деяких закордонних ЗМІ, котрі висвітлювали ситуацію на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО. Наприклад, "арабомовний телеканал "Аль-Джазіра" оприлюднив інтерв’ю з "головою" т.зв. Донецької Народної Республіки Денисом Пушиліним, основним наративом якого стало виправдання агресивних дій Російської Федерації щодо нарощування військового потенціалу на суміжних з Україною територіях", - повідомили в Центрі протидії дезінформації у своєму звіті.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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