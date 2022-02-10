Дві групи найманців в Росії мали вчинити диверсії, в яких би потім РФ офіційно звинуватила Україну.

Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила групу українців, які на замовлення спецслужб Росії мали вчинити провокації проти населення РФ. Такі дії країна-агресор могла використати як чергову причину для виправдання подальшого тиску на Україну.

Завербовані особи є тренерами у спортивних клубах контактних єдиноборств. Вони неодноразово залучалися проросійськими силами для проведення провокацій і замовних протестних акцій у різних регіонах України, зокрема актів вандалізму проти дипломатичних установ та памʼятників. За попередніми даними, за допомогою цих найманців спецслужби Росії розробляли план провокацій та диверсій, спрямованих проти власного населення, але звинуватити в цьому збиралися Україну. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Фото: СБУ

"Вони завербували трьох мешканців Київської області, які є вихідцями з кримінальних кіл. Для виїзду в Росію їх мали забезпечити підробленими документами. Вони отримали завдання сформувати дві групи по п’ять осіб у кожній", – зазначили в СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Виїзд першої групи планувався найближчими днями. Організатори розробили покроковий план дій, а деталі найняті провокатори мали отримати вже в Росії. За участь в злочині кожному обіцяли по $4000.

Згідно зі свідченнями одного з затриманих, в Росії їхнє завдання полягало в диверсійних діях. Що саме треба було робити – куратори "тітушкам" не сказали.

"Куратори запевнили «тітушок», що після того як завдання буде виконане, їх відправлять додому. Проте, за наявними даними, провокаторів планували показово ліквідувати під час затримання. Співробітники Служби безпеки України запобігли цьому сценарію. Організаторів та їхніх спільників одночасно було затримано у Києві та області", – зазначили в українській спецслужбі.

Встановлено, що вони причетні до вандалізму над памʼятником Степану Бандері в Тернополі (2021 рік), над Одеською синагогою та іноземним представництвом в Одесі. Всі ці злочини вони також робили на замовлення.

"Крім того, один із затриманих створив так зване «силове крило», до складу якого увійшли члени спортивних товариств і представники кримінального середовища. Група отримала завдання взяти участь у проплачених масових заворушеннях у центрі столиці наприкінці січня 2022 року і спровокувати бійки. Однак тоді правоохоронці спрацювали на випередження і не допустили реалізації такого плану. За результатами санкціонованих обшуків було вилучено вогнепальну зброю з набоями, копії закордонних паспортів осіб, яких мали відправити до РФ для вчинення провокацій", – додали в СБУ.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, в США попереджали, що Росія може вести проти України дестабілізаційну діяльність, зокрема так звані операції false-flag, коли найняті спецслужбами особи вчиняють злочини під виглядом представників спецслужб чи установ не РФ, а інших держав.