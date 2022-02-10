У пресслужбі Ярославського офіційно прокоментували смертельну ДТП: водій співпрацює зі слідством

Пресслужба харківського бізнесмена Олександра Ярославського прокоментувала ситуацію зі смертельною аварією, у якій загинув пішохід.

Заяву оприлюднила пресслужба компанії Ярославського DCH.

"У зв'язку із зацікавленістю мас-медіа у висвітленні ДТП, що сталося у ніч з 9 на 10 лютого 2022 р. на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський», повідомляємо наступне: за кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH. Вночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав. Вранці було виявлено факт відсутності номерного знака, а також з'ясували інші обставини справи", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що уповноважені співробітники повідомили поліцію, і водій одразу прибув до відділення для допиту.

На даний час він співпрацює зі слідством і очікує на оприлюднення запобіжного заходу.

У компанії також повідомили, що сам Ярославський відлетів до Лондона для зустріч із сім'єю.

Нагадаємо, інформацію про те, що кортеж Ярославського збив людину та поїхав, сьогодні опублікувала УП. Медіа зазначило, що на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена.

Поліція Харківщини повідомила, що викликатиме Ярославського на допит як можливого учасника смертельної ДТП. Сам бізнесмен повідомив, що не знав про аварію. "Я спав удома і вранці тільки дізнався про це", – сказав він.