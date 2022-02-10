Що таке світлодіодні лампи LED? Їхні переваги та недоліки

Світлодіодне освітлення стало справжнім проривом у світі освітлювальної техніки. Лед лампи за всіма показниками обходять своїх попередників і стрімко витісняють їх із рейтингу популярності та затребуваності. Сьогодні саме LED освітлення вважається найбільш безпечним, комфортним та вигідним і для домашнього використання, і для встановлення в офісах, адміністративних та комерційних закладах та ін.

Чому варто купити світлодіодні лампи? У таких джерел світла є чимало переваг:

вони споживають мінімальну кількість електроенергії;

залучають тривалим терміном служби;

мають чудову світловіддачу;

найбільш екологічні та не вимагають спеціальної утилізації.

Такі лампи включаються миттєво, не вимагають часу на "розігрів". Вони не мерехтять, як їхні аналоги, очі при світлі світлодіодних джерел втомлюються набагато повільніше, на органи зору не здійснюється великого навантаження.

Значна перевага світлодіодів – їх термін служби. Ви можете забути про необхідність регулярної заміни лампочок, незапланованого відключення світла та інших проблем, пов'язаних зі швидким перегоранням ламп. Не доведеться шукати способи дістатися світильників, розташованих на великій висоті або в інших незручних для обслуговування місцях. Світлодіодна лампа від надійних виробників служить до 100 тисяч годин. Це майже в 40 разів довше, ніж термін життя звичайних лампочок накалювання.

Світлодіодні джерела світла споживають мінімальну кількість електроенергії. Така світлова ефективність є одним із важливих приводів для покупки саме цих ламп. Модернізація освітлення та заміна звичайних ламп на Led дозволяє здебільшого скоротити витрати на енергоресурси на 60-75%.

Світлодіодні лампи – це безпечно. Вони не містять токсичних речовин, тому не забруднюють довкілля. Вони не транслюють небезпечних здоров'ю людини хвиль. Такі світильники майже не виділяють при горінні тепло. До того ж світлодіоди можуть працювати на низьковольтних мережах.

Світлодіодні пристрої можуть бути виконані у будь-яких розмірах. Самі по собі світлодіоди дуже малі, завдяки чому вони можуть бути елементами для освітлювальних приладів будь-якого розміру та форми.

У світлодіодних ламп є ще чимало переваг - відмінна передача кольору, генерація направленого випромінювання, здатність працювати при широкому діапазоні температур. Такі лампи освітлюють простір під кутом в 180 градусів, що дозволяє сконцентровано спрямовувати світло і не втрачати ресурси даремно. Ви не освітлюватимете стелю і ті зони приміщення, які не потребують зараз освітлення. Люстри, оснащені світлодіодними лампами, транслюють всю енергію вниз, що дає можливість знизити витрати і користуватися тільки тим світлом, яке дійсно необхідне з практичного погляду.

Світлодіодні джерела світла можна використовувати у будь-яких конструкціях. Елементи можуть бути об'єднані в пучки, розміщені смугою, використовуватись у будь-якій необхідній кількості. Ця властивість дозволяє створювати величезну кількість ламп з різними характеристиками і функціями.

Чи є у таких ідеальних ламп недоліки? Спробуємо розібратися.

Чи є у світлодіодних ламп недоліки?

Донедавна у світлодіодних ламп був лише один серйозний недолік - їхня висока ціна. За цілий комплекс переваг необхідно було платити набагато більше, ніж за звичайні лампи накалювання чи економки. Але в останні роки ціна світлодіодних ламп значно знизилася і сьогодні впевнено можна говорити про те, що недоліків в джерел світла на світлодіодах немає.

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