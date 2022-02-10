​В РНБО повідомили про підвищену активність деяких іноземних ЗМІ до російських окупантів на Донбасі

Центр протидії дезінформації оприлюднив звіт про те, як журналісти висвітлювали діяльність окупаційних адміністрацій в ОРДЛО і чи легально перетинали лінію розмежування.

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив про підвищену активність деяких закордонних ЗМІ, котрі висвітлювали ситуацію на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО.

Аналітичний звіт розмістили на сайті РНБО України.

ЦПД зібрав відповідні матеріали, розміщені в закордонних ЗМІ, а також звернувся до Служби безпеки України з проханням надати інформацію, чи легально журналісти перетинали лінію розмежування.

Так, у лютому цього року Reuters опублікувало два інтерв'ю, записані на території тимчасово окупованого Донецька.

"До команди журналістів входили: Олександр Єрмоченко, фотожурналіст, Казбек Басаєв, оператор. Щодо даних осіб ЦПД отримав інформацію від СБУ. Дозвіл на перетин лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями жоден з них не отримував", – йдеться у звіті.

У січні вийшли інтерв'ю з очільником бойовиків так званої "ДНР" Пушиліним у виданні "Alaraby" та на арабомовному телеканалі "Аль-Джазіра".

"Кореспондент видання "Alaraby Aljadeed" перебуває в Росії. На сайті зазначено, що інтерв'ю проводилось у Москві 29 січня 2022 р., проте є велика вірогідність навмисного згадування Москви замість тимчасово окупованого Донецьку для уникнення звинувачень у незаконному перетині кордону України... Арабомовний телеканал "Аль-Джазіра" оприлюднив інтерв’ю з "головою" т.зв. Донецької Народної Республіки Денисом Пушиліним, основним наративом якого стало виправдання агресивних дій Російської Федерації щодо нарощування військового потенціалу на суміжних з Україною територіях", –повідомив Центр протидії дезінформації у своєму звіті.

Також у січні Пушиліна транслював телеканал СBC. Знімальна група каналу отримала дозвіл на в'їзд до окупованих територій.

У Центрі протидії дезінформації нагадали журналістам дотримуватися міжнародно визнаних стандартів і процитували заяву Комісії з журналістської етики України від 22 травня 2020 року: "Журналісти та редакції повинні зберігати контроль над повідомленнями, озвученими в інтерв’ю, та бути уважними до питань, які ставляться диктаторам, воєнним злочинцям, підозрюваним у тяжких міжнародних злочинах. Також це означає, що не слід брати інтерв’ю у правопорушників (у тому числі терористів) у прямому ефірі/наживо".

Надаємо, в Міністерстві закордонних справ України відреагували на інтерв’ю ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна британському агентству Reuters. МЗС нагадало агентству, що на Донбасі не сепаратисти, а російська окупація.