У Дніпрі водій вантажівки не помітив кран з електриками і зачепив його.

У результаті один з них, який був пристебнутий страхувальним ременем, бовтався у повітрі, а один впав на землю і втратив свідомість, пише dp.vgorode.ua.

Подія сталася у житловому масиві Перемога у Дніпрі. На автовежі працювали двоє працівників комунального підприємства “Міськсвітло”.

Очевидці того, що трапилося, розповідають, що біля автовежі не було жодних попереджувальних знаків, наприклад, спеціальних конусів.

Люди, які проходили повз, навіть кричали на водія через це, звинувачуючи працівників у недбалості. Тому вони припускають, що водій вантажівки міг просто не помітити кран.

Обох чоловіків госпіталізували.

Офіційної інформації ДСНС та Нацполіція не оприлюднювали.