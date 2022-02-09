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Чотирьох затриманих сьогодні кримських татар окупанти відправили під арешт

Перед затриманням у їхніх помешканнях було проведено незаконні обшуки.

Чотирьох затриманих сьогодні кримських татар окупанти відправили під арешт
Затримані 8 лютого
Фото: Facebook Кримська солідарність

Окупаційні суди в Криму обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці чотирьом кримським татарам, яких сьогодні вранці затримали після обшуків в їхніх будинках.

Про це повідомила у Telegram Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Зазначається, що Марлену Мустафаєву та Аметхану Абдулвапову окупаційний "Київський районний суд Сімферополя" обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 квітня.

Ернеста Сейтосманова та Ансара Османова "Ленінський районний суд Севастополя" взяв під варту до 6 квітня.

"Перед затриманням у їхніх помешканнях було проведено незаконні обшуки. Вони здійснювалися співробітниками ФСБ без допуску адвокатів та вручення відповідних процесуальних документів кримськотатарською мовою, рідною для затриманих, що є порушенням 6 статті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", - написала Денісова.

Вона закликала міжнародну спільноту рішуче засудити такі протиправні дії Російської Федерації, посилити тиск на РФ задля припинення нею порушень прав людини на території окупованого Криму.

Нагадаємо, сьогодні вранці в окупованому Криму відбулися обшуки у кримських татар. Мобільного зв'язку та можливості звернутися до адвокатів у людей не було.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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