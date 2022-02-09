Від початку доби обстрілів на Донбасі з боку РФ не було, - штаб ООС

Це дані станом на 17.00 9 лютого.

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Від початку доби збройні формування Російської Федерації не обстрілювали українські позиції.

Про це повідомили на сторінці штабу Операції об'єднаних сил.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 лютого російські найманці обстріляли українські військові позиції біля Пісків. Втрат серед військовослужбовців ООС не було.

7 лютого окупанти від початку доби тричі обстріляли позиції ЗСУ, було поранено українського військового.