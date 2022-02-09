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Від початку доби обстрілів на Донбасі з боку РФ не було, - штаб ООС

Це дані станом на 17.00 9 лютого.

Від початку доби обстрілів на Донбасі з боку РФ не було, - штаб ООС
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Від початку доби збройні формування Російської Федерації не обстрілювали українські позиції.

Про це повідомили на сторінці штабу Операції об'єднаних сил.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 лютого російські найманці обстріляли українські військові позиції біля Пісків. Втрат серед військовослужбовців ООС не було.

7 лютого окупанти від початку доби тричі обстріляли позиції ЗСУ, було поранено українського військового.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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