Від початку доби обстрілів на Донбасі з боку РФ не було, - штаб ООС

Від початку доби збройні формування Російської Федерації не обстрілювали українські позиції.
Про це повідомили на сторінці штабу Операції об'єднаних сил.
"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 8 лютого російські найманці обстріляли українські військові позиції біля Пісків. Втрат серед військовослужбовців ООС не було.
7 лютого окупанти від початку доби тричі обстріляли позиції ЗСУ, було поранено українського військового.