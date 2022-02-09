Фото: Міноборони

8 та 9 лютого з Великобританії до України прибули чергові вантажі з військово-технічною допомогою.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Цього разу доставлено військове майно та спорядження для потреб Сил Територіальної оборони України, зокрема, бронежилети, шоломи тощо.

Сьогодні черговий літак з вантажем зустріли заступник Міністра оборони України Вячеслав Шаповалов, начальник штабу-заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко, аташе з питань оборони при Посольстві Великої Британії в Україні комодор Королівських ВМС Тім Вудс, військовий аташе при Посольстві Великої Британії в Україні майор Падді Куачі.

Фото: Міноборони

Вячеслав Шаповалов зазначив, що ця допомога надана новоствореному роду Сил ЗСУ – Територіальній обороні на виконання домовленостей, досягнутих 1 лютого цього року між британським прем’єр-міністром Борисом Джонсоном та президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Фото: Міноборони

У першу чергу йдеться про підрозділи тероборони прикордонних регіонів України.

7 лютого постачання оборонної амуніції з Великобританії анонсував Міністр оборони України Олексій Резніков.

Фото: Міноборони

“Українська сторона розглядає надходження міжнародної технічної допомоги як прояв особистої уваги з боку Уряду Великої Британії до питань збереження незалежності та суверенітету України, забезпечення оборонного потенціалу Збройних Сил України”, – зазначили у Мінобороні.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Нагадаємо, Міністр оборони України Олексій Резніков післятелефонної розмови з британським колегою Беном Воллесом повідомив, що Україна незабаром отримає партію військової допомоги від британців.

У січні Великобританія відправила Україні літаком партію протитанкових засобів.