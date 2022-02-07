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Україна незабаром отримає партію військової допомоги від Британії, – Резніков

Міністр оборони України провів телефонну розмову з британським колегою Беном Воллесом.

Україна незабаром отримає партію військової допомоги від Британії, – Резніков
Фото: Пресслужба Міноборони

Україна невдовзі отримає допомогу від Великої Британії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Обговорили з моїм колегою і добрим другом України Міністром оборони, Державним секретарем оборони Великої Британії Беном Воллесом поточну безпекову ситуацію в регіоні та обмінялися думками щодо можливих сценаріїв розвитку подій. Я вдячний нашим британським партнерам за послідовну підтримку, в тому числі й допомогу, яку Британія направляє до України. До речі, вже незабаром ми очікуємо отримати такий вантаж", – написав Резніков.

Міністр оборони подякував Воллесу "за постійний прямий контакт і за те, що його допомога стосуватиметься не тільки поставок оборонної амуніції, а й готовності комунікацій з оборонними відомствами інших країн".

Нагадаємо, 7 лютого глава українського МЗС заявив, що обсяг військової допомоги Україні перетнув позначку в 1,5 млрд доларів, а вага доставленої оборонної зброї та військового обладнання перевищує тисячу тонн.

4 лютого очільник польського уряду Матеуш Моравецький заявив, що Польща передасть Україні першу партію військової допомоги.

А 6 лютого посольство США повідомило про нову партію зброї для України – понад 80 тонн.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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