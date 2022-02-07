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Між Києвом та Варшавою облаштують високошвидкісне залізничне сполучення

Орієнтовний час у дорозі між обома столицями займе до 4 годин.

Між Києвом та Варшавою облаштують високошвидкісне залізничне сполучення
Фото: Пресслужба Міністерства інфраструктури

Україна та Польща об’єднують зусилля для запуску швидкісного залізничного сполучення між своїми столицями. Заплановано будівництво євроколії Київ – Варшава.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства інфраструктури за підсумками зустрічі керівництва обох міністерств України та Польщі.

"Ми вже синхронізували наші дії з реалізації проєкту високошвидкісного залізничного сполучення між Києвом та Варшавою. Цей проєкт спільно з Польщею плануємо презентувати на рівні Європейського Союзу", – повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

За інформацією пресслужби Мінінфраструктури, орієнтовний час у дорозі між обома столицями займе до 4 годин.

"Наразі Україна та Польща спільно напрацьовують план реалізації проєкту та готуються до презентації проєкту на рівні Європейського Союзу", – кажуть у міністерстві.

Нагадаємо, Україна та Польща почали робити кроки для вирішення транспортної кризи. Зокрема, українська сторона очікує від польських колег збільшення кількості дозволів для українських автоперевізників. Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.

У листопаді 2021 року представники України повідомили гендиректору DG MOVE, що Польща щороку зменшує кількість дозволів на вантажні перевезення. Українська сторона просила сприяння у проведенні тристоронніх консультацій в форматі Україна – Польща – ЄС, а також у лібералізації транзиту між Україною та ЄС в цілому.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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