Україна винесла проблему польських дозволів на вантажні автоперевезення на рівень Єврокомісії, – міністерство

Уряд України ініціює вирішення проблеми дефіциту польських дозволів на вантажні автоперевезення на рівні Єврокомісії.

Про це йшлося на зустрічі в Брюсселі віцепрем’єр-міністерки Ольги Стефанішиної та заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма з генеральним директором DG MOVE Європейської Комісії Генріком Хололеєм, повідомляє Міністерство інфраструктури.

«Ми спостерігаємо створення штучного торгового бар’єра для нашої економіки. Причина — критична ситуація з польськими дозволами на автомобільні вантажні перевезення. Блокується не лише важливий для нас ринок країни-сусіда, але й в цілому західноєвропейські ринки, до яких наші перевізники дістаються транзитом через Польщу», - уточнив Мустафа Найєм.

Представники України довели до відома генерального директора DG MOVE, що Польща щороку зменшує кількість дозволів на вантажні перевезення і попросили сприяння у проведенні тристоронніх консультацій в форматі Україна – Польща – ЄС, а також у лібералізації транзиту між Україною та ЄС в цілому.

«Нагадаємо, що на 2021 рік квота польських дозволів для українських перевізників становить 160 тис. дозволів, що на 40 тис. менше, ніж у 2016 році, коли запрацювала зона вільної торгівлі між Україною та ЄС. Цей показник є критично низьким для української економіки, адже сучасна потреба вітчизняних перевізників становить не менше 200 тис. дозволів», - повідомляє Міністерство інфраструктури.

Через дефіцит польських дозволів страждають не лише українські перевізники, а й міжнародні компанії, які інвестували у створення робочих місць в Україні, і тепер не можуть експортувати свою продукцію до країн ЄС. Зокрема, до Мінінфраструктури з цього приводу звернулись «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА», BERLIN-CHEMIE MENARINI, JYSK, INTERFILL та інші.

За словами Мустафи Найєма, після набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі економіка України почала переорієнтацію на ЄС. За 5 років товарообіг з країнами ЄС автошляхами збільшився на 42%, а ЄС став найбільшим торговельним партнером з питомою вагою 40,8% від загального обсягу зовнішньої торгівлі.