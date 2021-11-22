НБУ погодив програму реструктуризації "Укрексімбанку"

В "Укрексімбанку" стверджують, що в 2021-му значно поліпшили показники.

Правління Національного банку України погодило програму реструктуризації державного "Укрексімбанку" за результатами оцінки його стійкості на початок 2021 року.

Як повідомляє пресслужба "Укрексімбанку", програму складено відповідно до вимог Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, затвердженого постановою правління НБУ від 22 грудня 2017 року №141, з урахуванням запланованих заходів та фактичних подій, що відбулися у діяльності банку після цієї дати.

"За результатами стрес-тестування за несприятливим макроекономічним сценарієм необхідний рівень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) Укрексімбанку становив 39,1%, необхідний рівень нормативу достатності основного капіталу (Н3) – 37,6%, що потребувало складання Програми капіталізації/реструктуризації. Водночас заплановані заходи з покращення фінансового стану, фактичні події, що відбулися в його діяльності після 1 січня 2021 р. (дати оцінки стійкості), та неврахування ризику інвестування в державні цінні папери поліпшують значення розрахункових необхідних значень нормативів капіталу та зменшують їх до нормативного рівня. Зокрема, Н2 зменшився до 10%, Н3 – до 7%", - сказано в повідомленні.

При розгляді програми було враховано, що протягом 2021 року "Укрексімбанк" значно поліпшив операційну ефективність, знизив вартість фондування, збільшивши чисту процентну маржу, та оптимізував структуру балансу, що, зокрема, відобразилось в збільшенні фінансового результату, зазначають у банку.

"Укрексімбанк" створено у 1992 році, єдиним власником є держава. Згідно з даними НБУ, на 1 вересня 2021 року за розміром загальних активів "Укрексімбанк" посідав третє місце (241,973 млрд грн) серед 72 банків, що діяли в країні.

Торік у вересні Кабмін вирішив докапіталізувати "Укрексімбанк" на 6,8 млрд грн, а "Укрексімбанк" списав з балансу 16,6 млрд грн непрацюючих кредитів.

На початку жовтня 2021 року "Укрексімбанк" потрапив у скандал. Під час інтерв’ю з головою правління Євгеном Мецгером журналіст програми "Схеми" запитав його про кредитну угоду, за якою компанії бізнесмена, що сплачує податки підтримуваному Росією угрупованню "ДНР", отримали 60 мільйонів доларів під заставу столичного ТРЦ Sky Mall.

Питання викликало агресивну реакцію голови правління банку, який наказав відібрати в журналістів камери і стерти записане відео.

Після нападу на журналістів поліція Києва відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу – перешкоджання законній професійній діяльності ЗМІ. Пресслужба "Укрексімбанку" спочатку спробувала перекласти відповідальність за конфлікт на журналістів "Радіо Свобода", звинувативши їх у спробі заволодіння банківською таємницею.

Наглядова рада звільнила з посади голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Директор департаменту інформаційної політики Володимир Пікалов сам написав заяву про звільнення, яку задовольнили.

Ще двох співробітників банку, які є обвинуваченими у кримінальному провадженні, було відсторонено від посад. Однак 9 листопада директора департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова поновили на посадах, а наступного дня одного з них в "Укрексімбанку" зустріли оваціями.

12 листопада Наглядова рада АТ "Укрексімбанк" зібралася на позачергове засідання і звільнила Тельбізова та Осіпова через невідповідність займаній посаді.

18 листопада Наглядова рада "Укрексімбанку" вирішила поглиблено перевірити видачу кредиту, про який йшлося в розслідуванні "Схем".