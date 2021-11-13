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Укрексімбанк звільнив двох обвинувачених у справі про напад на журналістів "Схем"

Їх звільнили через виявлену невідповідність працівника займаній посаді та виконуваній роботі.

Укрексімбанк звільнив двох обвинувачених у справі про напад на журналістів "Схем"
Фото: facebook.com/Ukrexim

Правління АТ “Укрексімбанк” звільнило двох обвинувачених у кримінальному провадженні, відкритому за зверненням журналістів програми “Схеми”.

Про це йдеться на Facebook-сторінці банку.

Мова йде про начальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова та директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова, яких раніше поновили на посадах.

“12 листопада 2021 р. Наглядова рада АТ “Укрексімбанк” на своєму позачерговому засіданні, вивчивши обставини інциденту, який відбувся 11 листопада 2021 року в головному офісі Банку за участю Тельбізова І.Г. та працівників Департаменту банківської безпеки Банку та став предметом обурення громадськості, прийняла одностайне рішення звернутись до Правління Банку для вжиття заходів щодо негайного припинення трудових відносин Банку з Тельбізовим І.Г. та Осіповим О.Л.”, – йдеться у повідомленні.

У банку зазначили, що Осіпов та Тельбізов “довели, що вони не здатні належним чином виконувати свої обов’язки передбачені їх посадовою інструкцією”. Зокрема через нерозуміння вимог та положень Кодексу етики та корпоративних цінностей Банку та наявність конфлікту між особистими інтересами та інтересами банку.

Відтак правління, розглянувши рекомендацію Наглядової ради, прийняло одноголосне рішення негайно звільнити Тельбізова та Осіпова на підставі п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП України – виявленої невідповідності працівника займаній посаді та виконуваній роботі.

Нагадаємо, поновленого на посаді нападника на журналістів "Схем", директора департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігоря Тельбізова співробітники фінустанови зустріли гучними аплодисментами. Він сам заявив, що "кращого краш-тесту не можна було пройти в жодній організації".

Дії Тельбізова та Осіпова слідство кваліфікувало за двома кримінальними статтями: 171 ("Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища") та 126 ("Умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень").

Досудове розслідування кримінального провадження вже завершене, справа скерована до суду. Підготовче засідання призначене на 29 листопада.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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