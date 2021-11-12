В "Укрексімбанку" пояснили відновлення на посадах працівників, які напали на журналістів "Схем"

Банк стверджує, що Тельбізов та Осіпов були відсторонені на максимально допустимий законодавством термін.

"Укрексімбанк" пояснив поновлення начальника внутрішньої безпеки Олега Осіпова та директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова, які напали на журналістів "Схем".

На сайті банку зазначається, що повноваження цих працівників були зупинені без збереження зарплати на максимально допустимий законодавством термін – на час проведення службового розслідування інциденту. Таким чином, оскільки збіг термін службового розслідування, Тельбізов і Осіпов були поновлені.

"Кримінальне провадження за ознаками кримінальної караності діянь, в якому Олег Осіпов та Ігор Тельбізов мають статус обвинувачуваних, розглядає Голосіївський районний суд м. Києва. Згідно з чинним кримінально-процесуальним законодавством роботодавець не має законних підстав відсторонювати від роботи працівника через його\її статус обвинувачуваного у кримінальному провадженні", – зазначили в банку.

В банку додали, що Володимир Пікалов був звільнений з посади директора Департаменту інформаційної політики.

Нагадаємо, дії директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова слідство кваліфікувало за двома кримінальними статтями: 171 ("Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища") та 126 ("Умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень"). Досудове розслідування кримінального провадження вже завершене, справа скерована до суду, підготовче засідання призначене на 29 листопада 2021 року.

Нагадаємо, 4 жовтня під час інтерв’ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером журналіст "Схем" запитав його про кредит на купівлю Sky Mall. Мецгеру не сподобалися питання і він наказав охороні забрати камери та "дістати із них касети". Співробітники банку видалили зняте відео, але його вдалося відновити. Пізніше, коментуючи розслідування, Мецгер заявив, що зі сторони банку не було жодних порушень, а претензії до особи отримувача кредиту переадресував до СБУ.

Після нападу на журналістів поліція Києва відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу – перешкоджання законній професійній діяльності ЗМІ. Пресслужба "Укрексімбанку" спочатку спробувала перекласти відповідальність за конфлікт на журналістів "Радіо Свобода", звинувативши їх у спробі заволодіння банківською таємницею.