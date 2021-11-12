Третій сезон серіалу «Крутий Заміс» готовий

Роботу над найскладнішим сезоном документального серіалу ветеранів АТО, які після повернення з війни заснували власний бізнес, нарешті завершено. Це були нелегкі пів року – якщо в минулих сезонах DocNoteFilms знімали виключно українських ветеранів – спочатку з Києва, потім з різних міст України, то в нових епізодах прийшлося створювати зовсім нову схему роботи.

Тепер у розмові беруть участь не ветеран-підприємець, двоє його побратимів і ведучий. Бесіда будується між українським ветераном – власником бізнесу та його закордонним побратимом-бізнесменом, і як завжди, за участі ведучого. Допомагає спілкуванню перекладач-синхроніст – і теж ветеран АТО Максим Козуб.

Фото: DocNoteFilms

Щоби організувати всю цю роботу, прийшлося багато попрацювати. Ми шукали закордонних ветеранів-бізнесменів, які погодилися б на участь у проєкті, пробували різні програми для відеозв’язку, різні варіанти підключення перекладача та спілкування. До того ж, з багатьма героями з інших країн була значна різниця в часі, і приходилося розпочинати зйомки пізно ввечері або навпаки рано-вранці.

Ми знайшли ветеранські бізнеси з США, Канади, Італії, Австралії та Великої Британії та запросила їх засновників до участі в проєкті. Це Ерік Гейтс (кавова компанія Devil Dog Coffee Company, США), Гері Кросбі (дерев’яні скульптури та декор Woodcarving Darkwood, Канада), Марчелло Таппа (тренування з бойових мистецтв та консультації з безпеки, Італія), Гері Харді (ландшафтний дизайн Brunners Lawn and Services, США), Гус Вілсон (барбершоп Jolly Roger Barber Bar, Австралія), Джеймс Вілтью (магазин афганських килимів ручної роботи The Afghan Rug Shop, Велика Британія), Джейн Туеро Блатті (фоторепортажі, документалістика, США), Філіп Хью (клінінговий сервіс Military Veterans Cleaning, США).

З українського ж боку в серіалі взяли участь письменник Сергій «Сайгон» Лещенко, Юрій Яремов (книгарня-кав’ярня «На підвіконні»), Володимир Коновалюк (клінінгова компанія БрудБастерс), Ігор Калиновський (спортивно-стрілецький клуб «Створи Себе Сам»), Тетяна Тарасенко (салон краси Happy Fingers), Сергій Бондар (виготовлення ляльок-реборнів), Антон Бростовський (створення альтанок та великих конструкцій з дерева та металу BROSTOVSKY), Євген Попов (будівельна компанія EMP Contractor).

Ведучим третього сезону став Олексій Литвиненко – також ветеран, почав службу у 2012 році в Феодосії у складі 1 окремого батальйону морської піхоти, пройшов АТО і нещодавно звільнився з лав ЗСУ. Не маючи досвіду роботи в кадрі, він виявився дуже органічним у ролі ведучого проєкту, знаходячи спільну мову з усіма побратимами.

Продюсер Сергій Малярчук розповідає: «Працювати над цим сезоном було складно, але дуже цікаво і корисно. Ми хотіли почути про досвід ветеранів з-за кордону, поглянути їхніми очима на нашу країну та перейняти корисні ідеї. Попри всю схожість ветеранів, які брали участь в бойових діях, наша війна відрізняється в багатьох аспектах. Проте ми знайшли багато спільного у міжнародній ветеранській спільноті, дізналися багато нового – як проводять реабілітацію, як розпочинають та ведуть бізнес, про державну підтримку, ставлення до війни загалом і до конфлікту в Україні… Відбулися дуже змістовні діалоги, і я сподіваюсь, глядачі відкриють для себе багато нового про ветеранську спільноту».

Ми помітили, що ветеранів в усьому світі об’єднує схожий підхід до ведення бізнесу. Його відкриття стає для ветеранів свого роду реабілітацією та ресоціалізацією: повернення в суспільство не завжди є легкою справою. Часто людина не може знову прийти на ту ж роботу, де працювала до війни: заважає важкий досвід, змінені звички. Багато з ветеранів розповідають, що після повернення їм стає важко працювати на когось – змінюються авторитети, переглядаються стосунки з оточенням. Відкриття власної справи стає виходом. До того ж, часто ветерани намагаються працевлаштовувати у себе побратимів, і це також допомагає знайти нових себе та своє місце в суспільстві. І саме тому документальний серіал «Крутий Заміс» прагне розповісти ветеранам про такі можливості та суспільству – про ветеранів.

Фото: DocNoteFilms

Прем’єра нового сезону планується на всіх регіональних каналах Суспільного мовлення на початку наступного року. Проєкт створюється за підтримки Українського культурного фонду.