Автомобіль “5 каналу” підірвався на магнітній міні

Автомобіль із журналістами “5 каналу” підірвався на магнітній міні поблизу Покровська Донецької області.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на воєнну кореспондентку Ольгу Калиновську.

"Зазвичай, коли автомобілі, зокрема наш, їдуть шляхами на Покровськ, розвідники, оператори БПЛА обов'язково проглядають ці дороги. Якщо є міни, вони скидають скиди і розміновують таким чином шлях. Але я недарма сказала, що ми досить довго з "суміжниками" провели (у дорозі, - ред.). В цей час над нами постійно літали дрони. І в цей час вочевидь була кинута ця магнітна міна, і вона потрапила в мотлох, який там був. На тому повороті уже був підпалений і підбитий автомобіль, там було дуже багато залишків ворожих дронів, і ця міна впала так, що вочевидь ніхто її не помітив. От ми її й упіймали", - розповіла Ольга Калиновська.

Вона зазначила, що група виїхала глибоко вночі та прямувала до Покровська 6 годин, оскільки була загроза російських ударних дронів, шляхів до міста небагато, росіяни їх знають та активно мінують.

Після того, як авто підірвалося, група сховалася у посадці.

"Після цього був ще один квест, адже ми розуміли - росіяни побачили, що машина підірвалася. Вони розуміли, що там був екіпаж, і нас почали шукати. У нас було завдання дістатися до найближчого бліндажа і сховатися. Ми 200 чи 300 метрів йшли понад годину. Це було так: 20-30 секунд ми рухаємося, потім - хто лежить, хто падає, хто обіймає дерево. Було завдання просто сховатися в зеленці, тому що над нами постійно кружляли два-три дрони. На щастя, нас вони не побачили", - розповіла журналістка.

Вона уточнила, що найбільше постраждав водій авто, у якого забій і перелами кісток ніг. У членів знімальної групи - контузії.