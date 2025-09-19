Автомобіль “5 каналу” підірвався на магнітній міні

Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
ГоловнаСуспільствоВійна

Автомобіль “5 каналу” підірвався на магнітній міні

У водія - забій і перелами кісток ніг, у членів знімальної групи - контузії.

Автомобіль із журналістами “5 каналу” підірвався на магнітній міні поблизу Покровська Донецької області

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на воєнну кореспондентку Ольгу Калиновську.

"Зазвичай, коли автомобілі, зокрема наш, їдуть шляхами на Покровськ, розвідники, оператори БПЛА обов'язково проглядають ці дороги. Якщо є міни, вони скидають скиди і розміновують таким чином шлях. Але я недарма сказала, що ми досить довго з "суміжниками" провели (у дорозі, - ред.). В цей час над нами постійно літали дрони. І в цей час вочевидь була кинута ця магнітна міна, і вона потрапила в мотлох, який там був. На тому повороті уже був підпалений і підбитий автомобіль, там було дуже багато залишків ворожих дронів, і ця міна впала так, що вочевидь ніхто її не помітив. От ми її й упіймали", - розповіла Ольга Калиновська.

Вона зазначила, що група виїхала глибоко вночі та прямувала до Покровська 6 годин, оскільки була загроза російських ударних дронів, шляхів до міста небагато, росіяни їх знають та активно мінують.

Після того, як авто підірвалося, група сховалася у посадці.

"Після цього був ще один квест, адже ми розуміли - росіяни побачили, що машина підірвалася. Вони розуміли, що там був екіпаж, і нас почали шукати. У нас було завдання дістатися до найближчого бліндажа і сховатися. Ми 200 чи 300 метрів йшли понад годину. Це було так: 20-30 секунд ми рухаємося, потім - хто лежить, хто падає, хто обіймає дерево. Було завдання просто сховатися в зеленці, тому що над нами постійно кружляли два-три дрони. На щастя, нас вони не побачили", - розповіла журналістка.

Вона уточнила, що найбільше постраждав водій авто, у якого забій і перелами кісток ніг. У членів знімальної групи - контузії.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies