ГоловнаСуспільствоПодії

На станції Яремче з інформаційної системи поїзда поширили антидержавний заклик

Укрзалізниця заявила, що поліція вже шукає зловмисників, перевіряють усі подібні системи.

На станції Яремче з інформаційної системи поїзда поширили антидержавний заклик
поїзд
Фото: Укрзалізниця

Уранці 20 вересня працівники Укрзалізниці на станції Яремче (Івано-Франківщина) помітили на інформаційному табло у вагоні напис із антидержавним закликом.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Залізничники одразу викликали поліцію та передали сервер для аналізу. Також провели опитування всіх пасажирів у вагоні та сусідніх вагонах.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини інциденту та встановлюють причетних. Тим часом Укрзалізниця повідомила, що паралельно перевіряє на вразливість усі аналогічні системи.
﻿
