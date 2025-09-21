Сили ППО знищили 33 із 54 російських безпілотників

РФ запустила по Україні 54 ударні безпілотники, Сили ППО знищили 33 ворожі цілі. Зафіксовані влучання БпЛА на 8 локаціях.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 21 вересня (із 20.00 20 вересня) ворог атакував Україну 54-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., близько 30 із них – шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 33 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 8 локаціях.