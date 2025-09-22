Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
“Примари” ГУР у Криму вперше в історії уразили два ворожі літаки-амфібії Бе-12 “Чайка”

Також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8. 

“Примари” ГУР у Криму вперше в історії уразили два ворожі літаки-амфібії Бе-12 “Чайка”
Ураження ворожих цілей у Криму
Фото: Скріншот відео ГУР

21 вересня на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" уразили два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". 

Як зазначають у Головному управлінні розвідки МО України, це – перше ураження Бе-12 в історії.  Літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами.  Разом із двома ворожими літаками Бе-12 під час нальоту в Крим "Примари" ГУР також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8.  

  • Раніше "Примари" ГУР знищили у Криму російські гелікоптери Мі-8 та РЛС “небо-У”.
