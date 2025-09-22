“Примари” ГУР у Криму вперше в історії уразили два ворожі літаки-амфібії Бе-12 “Чайка”

21 вересня на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" уразили два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".

Як зазначають у Головному управлінні розвідки МО України, це – перше ураження Бе-12 в історії. Літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами. Разом із двома ворожими літаками Бе-12 під час нальоту в Крим "Примари" ГУР також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8.