Війна

Російська армія скинула авіабомбу на будинок в Запоріжжі і вбила чоловіка

Пошкоджено і сусідні будівлі. 

Російська армія скинула авіабомбу на будинок в Запоріжжі і вбила чоловіка
Удар по Запоріжжю
Фото: скриншот

Внаслідок російського удару авіабомбою по Запоріжжю загинув чоловік. Тіло 49-річного загиблого виявили під завалами будинку.

Російський удар зруйнував одноповерхову оселю і пошкодив сусідні будівлі. Площа загоряння склала 130 кв. метрів, розповіли в ДСНС. 

“Ворожа авіабомба зруйнувала приватний одноповерховий житловий будинок, пошкодила сусідні будівлі та спричинила пожежу. Надзвичайники ліквідували загоряння будинку та господарчої споруди на загальній площі 130 кв.м”, – йдеться у повідомленні. 

Піротехніки обстежили місце влучання. На місці продовжують роботу екстрені служби. 
