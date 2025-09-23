Російська армія скинула авіабомбу на будинок в Запоріжжі і вбила чоловіка

Внаслідок російського удару авіабомбою по Запоріжжю загинув чоловік. Тіло 49-річного загиблого виявили під завалами будинку.
Російський удар зруйнував одноповерхову оселю і пошкодив сусідні будівлі. Площа загоряння склала 130 кв. метрів, розповіли в ДСНС.
“Ворожа авіабомба зруйнувала приватний одноповерховий житловий будинок, пошкодила сусідні будівлі та спричинила пожежу. Надзвичайники ліквідували загоряння будинку та господарчої споруди на загальній площі 130 кв.м”, – йдеться у повідомленні.
Піротехніки обстежили місце влучання. На місці продовжують роботу екстрені служби.