Росіяни обстріляли 39 населених пунктів Херсонщини і поранили 8 людей

Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. 

Росіяни обстріляли 39 населених пунктів Херсонщини і поранили 8 людей

За минулу добу на Херсонщині через російські обстріли 8 людей дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Садове, Антонівка, Комишани, Придніпровське, Наддніпрянське, Білозерка, Дослідне, Янтарне, Кізомис, Велетенське, Дніпровське, Новодмитрівка, Черешеньки, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Понятівка, Микільське, Токарівка, Берислав, Зміївка, Томарине, Новорайськ, Костирка, Червоний Маяк, Нововоронцовка, Шевченківка, Осокорівка, Золота Балка, Новоолександрівка, Бургунка, Одрадокам'янка, Львове, Миколаївка, Милове, Республіканець, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема пошкодили 7 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили стільникові вежі, господарські споруди, приватні гаражі та автомобілі.
