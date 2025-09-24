Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом Ліхтенштейну

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів першу за своєї каденції зустріч зі Спадкоємним принцом Ліхтенштейну Алоїзом, сином чинного князя Ганса-Адама ІІ.

Як пише Офіс глави держави, Зеленський подякував Ліхтенштейну за надану нашій країні гуманітарну допомогу, з особливим акцентом на енергетичному секторі на тлі російських обстрілів.

Алоїз відзначив хоробрість українців у війні з агресором та пообіцяв продовжити підтримку, визнавши роль України у захисті не лише себе, але й усієї Європи.

Темою розмови також стали випадки порушення Росією повітряного простору країн-членів НАТО. За словами Зеленського, таким чином Москва шукає слабкі місця в обороні Альянсу.