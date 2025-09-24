Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом Ліхтенштейну

Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ГоловнаПолітика

Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом Ліхтенштейну

Князівство надає Україні гуманітарну допомогу.

Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом Ліхтенштейну
Володимир Зеленський та принц Алоїз
Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів першу за своєї каденції зустріч зі Спадкоємним принцом Ліхтенштейну Алоїзом, сином чинного князя Ганса-Адама ІІ.

Як пише Офіс глави держави, Зеленський подякував Ліхтенштейну за надану нашій країні гуманітарну допомогу, з особливим акцентом на енергетичному секторі на тлі російських обстрілів.

Алоїз відзначив хоробрість українців у війні з агресором та пообіцяв продовжити  підтримку, визнавши роль України у захисті не лише себе, але й усієї Європи.

Темою розмови також стали випадки порушення Росією повітряного простору країн-членів НАТО. За словами Зеленського, таким чином Москва шукає слабкі місця в обороні Альянсу.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies