Зеленський на Генасамблеї ООН: без Китаю путінська Росія — ніщо

Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
ГоловнаПолітика

Зеленський на Генасамблеї ООН: без Китаю путінська Росія — ніщо

Президент України зазначив, що Росія повністю залежна від Китаю.

Зеленський на Генасамблеї ООН: без Китаю путінська Росія — ніщо
Володимри Зеленський на засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей
Фото: скриншот відео

Президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу в Раді Безпеки ООН, що Росія повністю залежна від Китаю.

"Китай … це потужна держава, від якої сьогодні Росія повністю залежна. Якби Китай справді хотів, щоб ця війна закінчилася, він би зміг змусити Москву зупинити це вторгнення. Без Китаю путінська Росія – це ніщо. Але Китай залишається мовчизним і відстороненим, замість того, щоб діяти заради миру", - сказав Зеленський.

Президент України нагадав, що РФ надалі руйнує українські міста та вбиває мирних людей, і не демонструє жодних ознак готовності поважати принципи Статуту ООН.

Зеленський зауважив, що Сполучені Штати залишаються ключовим партнером України, і що Київ погоджувався на всі пропозиції Вашингтона щодо припинення вогню та переговорів з Москвою. Водночас Кремль систематично відмовлявся або намагався зірвати процес.

"Я дуже радий цій зустрічі. Ми очікуємо на певні дії Америки, які зможуть змусити Росію рухатися до миру, бо Москва завжди дослухається до них", - повідомив Зеленський.

  • Президент Володимир Зеленський охарактеризував зустріч із президентом США Дональдом Трампом 23 вересня як дуже хорошу. Він поінформував американського колегу про події на полі бою та стан економіки Росії.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies