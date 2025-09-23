Зеленський на Генасамблеї ООН: без Китаю путінська Росія — ніщо

Президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу в Раді Безпеки ООН, що Росія повністю залежна від Китаю.

"Китай … це потужна держава, від якої сьогодні Росія повністю залежна. Якби Китай справді хотів, щоб ця війна закінчилася, він би зміг змусити Москву зупинити це вторгнення. Без Китаю путінська Росія – це ніщо. Але Китай залишається мовчизним і відстороненим, замість того, щоб діяти заради миру", - сказав Зеленський.

Президент України нагадав, що РФ надалі руйнує українські міста та вбиває мирних людей, і не демонструє жодних ознак готовності поважати принципи Статуту ООН.

Зеленський зауважив, що Сполучені Штати залишаються ключовим партнером України, і що Київ погоджувався на всі пропозиції Вашингтона щодо припинення вогню та переговорів з Москвою. Водночас Кремль систематично відмовлявся або намагався зірвати процес.

"Я дуже радий цій зустрічі. Ми очікуємо на певні дії Америки, які зможуть змусити Росію рухатися до миру, бо Москва завжди дослухається до них", - повідомив Зеленський.