Президент Польщі Кароль Навроцький планує зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським

Зустріч має відбутись у Києві.

Президент Польщі Кароль Навроцький планує зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським
Президент Польщі Кароль Навроцький
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Кароль Навроцький планує зустрітися в Києві із українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Суспільне.

"Ця зустріч у Києві з президентом Зеленським можлива в цей активний період моєї дипломатії. Зараз я завершую свій перший місяць зустрічей у Європі та по всьому світу, але цілком природно, що я зустрінуся з президентом Зеленським", — зазначив Навроцький.

Він нагадав, що мав коротку розмову з Зеленським, під час якої співрозмовники "коротко обмінялися люб’язностями" та висловили взаємну готовність до більш змістовної зустрічі найближчим часом.

Президент Польщі наголосив на важливості підтримки з боку США, і підкреслив, що Трамп "неодноразово заявляв, що цінує думки Польщі, поляків і польського президента".

"Я з самого початку відчував, що президент Трамп особливо підтримуватиме Польщу. Ви також були свідками нашої зустрічі в Білому домі, і навіть тоді президент Трамп запевнив нас, що він твердо на боці Польщі. Для нас це, звичайно, хороша новина", — сказав Навроцький.

Навроцький зауважив, що "збільшення контингентів американських військ у Польщі — це добра інформація для всього регіону Центральної Європи, що підтвердили й мої колеги, президенти країн Балтії".
