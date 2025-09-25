Україна і Папуа Нова Гвінея офіційно встановили дипломатичні відносини.

Про це повідомило українське МЗС.

На полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та глава МЗС Папуа Нової Гвінеї Джастін Ткаченко підписали спільне комюніке.

Сибіга подякував своєму колезі за принципову підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

«Для нас це не просто символічний жест, а важливий крок для розвитку співпраці», – наголосив міністр і додав, що Україна готова розвивати відносини у сферах глобальної продовольчої безпеки, цифрових технологій та гуманітарних ініціатив.