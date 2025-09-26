Зеленський: ми готові спробувати провести вибори під час припинення вогню

Президент вважає, що може дати завдання Верховній Раді пошукати шлях реалізації цього.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що можна спробувати провести вибори у разі угоди про припинення вогню. Про це він сказав у розмові з The Axios Show.

Зараз вибори неможливі згідно з законодавством і безпековими умовами. Але президент думає, що за умови припинення вогню вибори є можливими – і про це він повідомив Дональду Трампу.

“Якщо в нас буде припинення вогню, я думаю, ми можемо використати цей період. І я можу дати сигнал парламенту . І

парламент подумає. Навіть якщо буде складно піти у вибори згідно з Конституцією, але парламентарі можуть спробувати знайти шлях, як провести вибори. Але нам потрібно припинення вогню”, – сказав Зеленський.

Він підтвердив, що якщо прямо зараз Росія погодиться на припинення вогню, він готовий запустити виборчий процес. Якщо дозволить безпекова ситуація.

Зеленський також сказав, що якщо Україна виграє війну проти Росії, то він готовий більше не балотуватися.

"Це не моя мрія – виграти вибори. Я хочу закінчити війну", – сказав він.