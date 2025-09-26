Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ГоловнаПолітика

ВАКС відповів на звинувачення нардепа Власенка і закликав керівництво Ради не дозволяти маніпуляцій

Суд прокоментував звинувачення від голови ТСК. 

ВАКС відповів на звинувачення нардепа Власенка і закликав керівництво Ради не дозволяти маніпуляцій
Сергій Власенко

Вищий антикорупційний суд відповів на звинувачення голови парламентської ТСК Сергія Власенка про поширення "маніпуляцій". ВАКС закликав керівництво Верховної Ради звернути увагу на неприпустимість публікації "недостовірної та маніпулятивної інформації на офіційних ресурсах законодавчого органу".

Заява Власенка була оприлюднена на сайті Верховної Ради 24 вересня в розділі про Тимчасові слідчі комісії. У цій заяві депутат сказав, що "керівництво ВАКС демонструє відверте та упереджене ставлення до роботи Комісії, що проявляється у ігноруванні законних вимог щодо надання інформації на офіційні запити, грубому порушенні норм чинного законодавства України, а також в упереджених публічних коментарях, які містять спроби приписати Комісії тиск на Суд".

ВАКС у своїй відповіді наголосив на "неприпустимості політично вмотивованих і маніпулятивних публікацій" і попросив утриматися від такого. 

"Ми наголошуємо: царина Вищого антикорупційного суду – правосуддя. Ми не працюємо для того, щоб подобатися політикам. Ми працюємо в інтересах суспільства, наш єдиний орієнтир – закон. Нашу роботу не можна політизувати за визначенням. Тому в нас немає політичних союзників чи політичних опонентів, у нас немає іншого порядку денного, крім справедливості та закону, перед яким рівні усі", – йдеться у заяві. 

Контекст

Сергій Власенко ("Батьківщина") очолює Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади.

 Власенко поскаржився, що ВАКС не відповів на запит про організацію діяльності відповідних органів, зокрема щодо видатків з Державного бюджету України на їх діяльність, фактичний розмір використаних коштів, штатну та фактичну чисельність працівників та розмір їх заробітної плати. Депутати запитали цю інформацію в СБУ, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, Державної аудиторської служби та Міністерства фінансів, Рахункової палати України, до Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду. Власенко сказав, що лише ВАКС не відповів на запит. У суду депутати запитували, "яка кількість суддів, які фактично працювали у складі ВАКС, яка сума коштів фактично була стягнута до Державного бюджету України у результаті виконання рішень ВАКС та які видатки на забезпечення діяльності ВАКС з Державного бюджету України були за минулі роки".

Запити про витрати на антикорупційні органи ТСК вирішила робити на тлі спроби підпорядкування НАБУ і САП генпрокурору. Спроба провалилася завдяки протестам суспільства і застереженням від міжнародних партнерів: депутатам довелося скасовувати скандальні норми. 
﻿
