Зеленський обговорив із Фредеріксен підготовку до саміту Європейської політичної спільноти у Данії
Метте Фредеріксен і Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський обговорив із Премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен підготовку до саміту Європейської політичної спільноти. 

Про це глава держави розповів у Telegram.

Сторони обговорили підготовку до саміту Європейської політичної спільноти, який уже наступного тижня відбудеться в Данії. Також узгодили зустрічі з партнерами. Українська сторона готується до дипломатичної роботи. 

"Звісно, говорили про ситуацію з дронами, які вже тричі за цей тиждень фіксували в небі Данії. Поділився деталями від нашої розвідки", — каже президент і додає, що на тлі цих випадків потрібно ще більше координуватися та збільшувати оборонне виробництво. "Будь-які виклики долаються співпрацею".

  • Данія сьогодні візьме участь у зустрічі разом із приблизно шістьма країнами Європейського Союзу для обговорення створення “стіни безпілотників” з метою захисту східного флангу НАТО.
  • Це питання також буде включено до порядку денного на зустрічі європейських лідерів у Копенгагені наступного тижня.
