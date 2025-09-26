Зеленський обговорив із Фредеріксен підготовку до саміту Європейської політичної спільноти у Данії

Президент Володимир Зеленський обговорив із Премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен підготовку до саміту Європейської політичної спільноти.
Про це глава держави розповів у Telegram.
Сторони обговорили підготовку до саміту Європейської політичної спільноти, який уже наступного тижня відбудеться в Данії. Також узгодили зустрічі з партнерами. Українська сторона готується до дипломатичної роботи.
"Звісно, говорили про ситуацію з дронами, які вже тричі за цей тиждень фіксували в небі Данії. Поділився деталями від нашої розвідки", — каже президент і додає, що на тлі цих випадків потрібно ще більше координуватися та збільшувати оборонне виробництво. "Будь-які виклики долаються співпрацею".
- Данія сьогодні візьме участь у зустрічі разом із приблизно шістьма країнами Європейського Союзу для обговорення створення “стіни безпілотників” з метою захисту східного флангу НАТО.
- Це питання також буде включено до порядку денного на зустрічі європейських лідерів у Копенгагені наступного тижня.