«Саме він обіцяв припинити вбивства»: Каллас застерегла Трампа, що Європа не може самотужки нести тягар війни в Україні

Високопоставлений дипломат ЄС Кая Каллас застерегла, що Європа сама по собі не несе відповідальності за допомогу Україні у припиненні війни з Росією, передає Politico.

Це особливо актуально, якщо врахувати обіцянку президента Дональда Трампа припинити бойові дії, сказала вона в інтерв'ю в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН.

«Саме він обіцяв припинити вбивства», – сказала Каллас. «Тож це не може бути на нас».

Її коментарі пролунали в той час, як Україна та її союзники намагаються зрозуміти значення раптового повороту Трампа щодо війни між Києвом і Москвою.

У дописі на Truth Social на початку цього тижня Трамп написав, що, на його думку, Україна «здатна боротися та повернути всю Україну в її первісному вигляді». Він додав, що це станеться за підтримки Європейського Союзу та НАТО, які «можуть робити, що хочуть», з американською зброєю.

Хоча багато європейських чиновників вітали більш підтримуючу зміну тону щодо України, деякі застерігали, що Трамп може натякати на свій намір відмовитися від участі Америки та зняти відповідальність з Вашингтона.

Немає НАТО без США, сказала Каллас, верховний представник Європейської комісії з питань закордонних справ.

«Америка є найбільшим союзником у НАТО. Тож якщо говорити про те, що має робити НАТО, це також означає, що має робити Америка», – сказала вона.

Трамп нещодавно посилив тиск на країни НАТО, щоб вони повністю припинили імпорт російської нафти та газу, і він зробив це скорочення умовою для того, щоб Вашингтон просувався вперед із власними тарифами чи санкціями проти Москви.

«Трамп мав рацію», – сказала Каллас. «Ми скоротили наші закупівлі нафти та газу на 80 відсотків, а це означає, що якби всі робили те, що робимо ми, ефект міг би бути більшим. Ми запровадили 19 пакетів санкцій. Якби союзники повторили їх, війна закінчилася б швидше».

Підкреслюючи, що Європа вже скоротила використання російської енергетики, Каллас стверджує, що Вашингтон має відіграти певну роль у переконанні Угорщини та Словаччини — двох найбільших імпортерів російських енергоносіїв у блоці — позбутися своєї залежності. Вона наголосила, що США мають «важелі впливу» на ці країни, вказавши на телефонну розмову між Трампом та прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном як на позитивний крок.

Хоча високопоставлені члени команди Трампа, такі як державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланник з миротворчих місій Стів Віткофф, стверджували, що санкції проти Росії можуть загрожувати її здатності вести переговори, Москва не підійшла до цих переговорів «добросовісно», сказала Каллас.

«Я розумію, що кажуть американці — що вони не можуть тиснути на Росію, тому що це закриє канали зв'язку, які вони мають з Росією, і вони єдині, хто є посередниками в цьому», — сказала вона.

Але позитивні жести з боку США не дали результатів, наголосила вона.

«Ви йдете з доброю волею, ви пропонуєте все це, щоб [Росія] сіла за стіл переговорів, але насправді вони лише ескалюють. … Цією доброю волею зловживає Путін», – сказала вона. «Тепер питання в тому, що ви з цим будете робити?»

«Путін випробовує нас, дивиться, як далеко він може зайти. Він хоче побачити нашу реакцію», – сказала Каллас щодо порушень повітряного простору.

«Якщо ваша реакція буде занадто сильною, це також вплине на наші суспільства», – сказала вона, додавши, що громадяни стурбовані тим, що війна перекинеться на їхню територію. «Тож це баланс, який повинні робити лідери, а не розпалювати страх у нашому суспільстві».

Каллас також виступила на підтримку мобілізації заморожених російських активів для допомоги Україні перед переговорами міністрів фінансів G7, запланованими на 1 жовтня.