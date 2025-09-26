Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Більше 40 тисяч БПЛА київська громада передала підрозділам ЗСУ з початку 2025 року

Ще 2500 дронів отримала сьогодні 112 бригада Тероборони Києва.

Більше 40 тисяч БПЛА київська громада передала підрозділам ЗСУ з початку 2025 року
Дрони для 112 бригади
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

З початку 2025 року Київ вже передав бійцям ЗСУ понад 40 тисяч дронів різного типу, близько 200 систем РЕБ, броньовані автівки та всюдиходи, а також засоби зв’язку. Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко під час передачі чергової партії безпілотників бійцям 112 бригади Тероборони Києва.

«Від початку 2025-го від громади Києва ми вже передали на фронт понад 40 000 БпЛА різних типів, близько 200 систем РЕБ, автівки — зокрема броньовані та всюдиходи, засоби зв’язку. Київ і надалі допомагатиме всім нашим захисникам!», - написав Віталій Кличко в своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що сьогодні для Тероборони Києва було передано ще 2500 дронів.

«До військових 112 бригади Тероборони Києва поїдуть іще майже 2500 БпЛА різних типів. До цього - від початку 2025 року - військовослужбовцям 112 столиця передала понад 4000 дронів. Разом із сьогоднішніми це вже 6500 безпілотників. Від початку року з міського бюджету цій бригаді на оснащення столиця виділила 500 млн грн. Бійцям 210 окремого штурмового полку столиця передала 24 автівки. Від початку року з міського бюджету 210 полку спрямували 80 млн грн. На ці кошти захисники закупили різне необхідне оснащення. Зокрема, десятки квадрокоптерів Mavic 3T», - зазначив Віталій Кличко. 

Нагадаємо, попри вилучення центральною владою з бюджету Києва 8 млрд грн, столиця знайшла додаткові кошти на підтримку ЗСУ.  Нещодавно Київрада проголосувала за збільшення фінансування програми "Захисник Києва" в 2025 році до 11 млрд грн.

 
