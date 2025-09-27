«Грузинська мрія» готує заборону опозиційної партії «Єдиний національний рух»

У парламенті заявили про підготовку відповідного звернення до Конституційного суду.

Партія «Грузинська мрія» і парламентська більшість планують ініціювати у Конституційному суді заборону політичної діяльності опозиційної сили «Єдиний національний рух» (ЄНР), яку очолював експрезидент Міхеїл Саакашвілі, пише видання Sova.

Як повідомила голова тимчасової слідчої комісії Теа Цулукіані, висновки шестимісячного розслідування стали підставою для такого рішення. За її словами, підготовлене заключення обсягом близько 500 сторінок із додатками містить «докази і факти», що свідчать про «нездатність ЄНР змінитися».

«Мета — виключити будь-яку можливість повернення до влади осіб, причетних до тих фактів і трагедій, які описані у висновку», — заявила Цулукіані.

За її словами, документ опублікують наприкінці жовтня у вигляді книги, також він стане доступний онлайн.