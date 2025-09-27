«Грузинська мрія» готує заборону опозиційної партії «Єдиний національний рух»

У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ГоловнаПолітика

«Грузинська мрія» готує заборону опозиційної партії «Єдиний національний рух»

У парламенті заявили про підготовку відповідного звернення до Конституційного суду.

«Грузинська мрія» готує заборону опозиційної партії «Єдиний національний рух»
засновник опозиційної партії "Єдиний національний рух" Міхеїл Саакашвілі
Фото: interpressnews.ge

Партія «Грузинська мрія» і парламентська більшість планують ініціювати у Конституційному суді заборону політичної діяльності опозиційної сили «Єдиний національний рух» (ЄНР), яку очолював експрезидент Міхеїл Саакашвілі, пише видання Sova.

Як повідомила голова тимчасової слідчої комісії Теа Цулукіані, висновки шестимісячного розслідування стали підставою для такого рішення. За її словами, підготовлене заключення обсягом близько 500 сторінок із додатками містить «докази і факти», що свідчать про «нездатність ЄНР змінитися».

«Мета — виключити будь-яку можливість повернення до влади осіб, причетних до тих фактів і трагедій, які описані у висновку», — заявила Цулукіані.

За її словами, документ опублікують наприкінці жовтня у вигляді книги, також він стане доступний онлайн.

  • Ще у січні стало лідер парламентської більшості та секретар "Грузинської мрії" Мамука Мдинарадзе анонсував створення комісії для розслідування дій уряду Саакашвілі.
  • До речі, обіцянка влаштувати "грузинський Нюрнберг" для притягнення до відповідальності представників колишньої влади стала центральною у передвиборній кампанії "Грузинської мрії".
  • У провладній партії також обіцяли, що паралельно засудженню колишніх високопосадовців вони думатимуть про заборону "Нацруху" та всіх інших партій, потенційно пов'язаних з ним.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies