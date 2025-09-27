«Грузинська мрія» готує заборону опозиційної партії «Єдиний національний рух»

Партія «Грузинська мрія» і парламентська більшість планують ініціювати у Конституційному суді заборону політичної діяльності опозиційної сили «Єдиний національний рух» (ЄНР), яку очолював експрезидент Міхеїл Саакашвілі, пише видання Sova.
Як повідомила голова тимчасової слідчої комісії Теа Цулукіані, висновки шестимісячного розслідування стали підставою для такого рішення. За її словами, підготовлене заключення обсягом близько 500 сторінок із додатками містить «докази і факти», що свідчать про «нездатність ЄНР змінитися».
«Мета — виключити будь-яку можливість повернення до влади осіб, причетних до тих фактів і трагедій, які описані у висновку», — заявила Цулукіані.
За її словами, документ опублікують наприкінці жовтня у вигляді книги, також він стане доступний онлайн.
- Ще у січні стало лідер парламентської більшості та секретар "Грузинської мрії" Мамука Мдинарадзе анонсував створення комісії для розслідування дій уряду Саакашвілі.
- До речі, обіцянка влаштувати "грузинський Нюрнберг" для притягнення до відповідальності представників колишньої влади стала центральною у передвиборній кампанії "Грузинської мрії".
- У провладній партії також обіцяли, що паралельно засудженню колишніх високопосадовців вони думатимуть про заборону "Нацруху" та всіх інших партій, потенційно пов'язаних з ним.