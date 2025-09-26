Президент Польщі наступного тижня має внести до парламенту законопроєкт проти “поширення бандерівської ідеології”

Також у законопроєкті буде згадуватись Волинська трагедія.

Керівник Канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький анонсував нові законопроєкти від Кароля Навроцького.

Про це повідомляє PAP.

За словами Богуцького, один із законопроєктів стосуватиметься “внесення змін до Кримінального кодексу та Закону про Інститут національної пам’яті, щоб переслідувати будь-кого, хто намагається або хоче поширювати бандерівську ідеологію на території Республіки Польща, або хто хоче увічнити брехню про Волинь”.

Другий законопроєкт буде про продовження терміну подання заяв на отримання польського громадянства.

Обидва проєкти, як зазначається, подадуть до Сейму у понеділок.