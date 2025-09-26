Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Президент Польщі наступного тижня має внести до парламенту законопроєкт проти “поширення бандерівської ідеології”

Також у законопроєкті буде згадуватись Волинська трагедія.

Президент Польщі наступного тижня має внести до парламенту законопроєкт проти “поширення бандерівської ідеології”
Президент Польщі Кароль Навроцький
Фото: EPA/UPG

Керівник Канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький анонсував нові законопроєкти від Кароля Навроцького.

Про це повідомляє PAP.

За словами Богуцького, один із законопроєктів стосуватиметься “внесення змін до Кримінального кодексу та Закону про Інститут національної пам’яті, щоб переслідувати будь-кого, хто намагається або хоче поширювати бандерівську ідеологію на території Республіки Польща, або хто хоче увічнити брехню про Волинь”.

Другий законопроєкт буде про продовження терміну подання заяв на отримання польського громадянства.

Обидва проєкти, як зазначається, подадуть до Сейму у понеділок.

  • Президент Польщі Кароль Навроцький востаннє підписав закон про допомогу громадянам України, який суттєво обмежує доступ до сімейних і соціальних виплат.
