Туск кличе депутатів на закрите обговорення питань державної безпеки

Він планує виступити в Сеймі 5 грудня.

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск попросив спікера Сейму провести частину завтрашнього засідання в закритому режимі, аби він міг зробити заяву на тему державної безпеки. Про це пише The Guardian.

За словами голови уряду, він хоче поділитися терміновою інформацією. Більше деталей він не навів.

Його заява запланована на початок засідання Сейму.

Польща стикається з дедалі більшим тиском від Росії. У вересні країна зазнала дронової атаки, і хоча БпЛА не несли бойового заряду, Варшава не вважає випадковістю потрапляння понад 20 дронів на свою територію.

Після цього в Польщі продовжилися диверсії включно з підривом залізниці. Підрив стався на ділянці, якою доставляють допомогу українцям.