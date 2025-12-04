ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ГоловнаСвіт

Туск кличе депутатів на закрите обговорення питань державної безпеки

Він планує виступити в Сеймі 5 грудня. 

Туск кличе депутатів на закрите обговорення питань державної безпеки
Фото: EPA/UPG

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск попросив спікера Сейму провести частину завтрашнього засідання в закритому режимі, аби він міг зробити заяву на тему державної безпеки. Про це пише The Guardian

За словами голови уряду, він хоче поділитися терміновою інформацією. Більше деталей він не навів. 

Його заява запланована на початок засідання Сейму. 

Польща стикається з дедалі більшим тиском від Росії. У вересні країна зазнала дронової атаки, і хоча БпЛА не несли бойового заряду, Варшава не вважає випадковістю потрапляння понад 20 дронів на свою територію. 

Після цього в Польщі продовжилися диверсії включно з підривом залізниці. Підрив стався на ділянці, якою доставляють допомогу українцям.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies