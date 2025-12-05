Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
У Газі загинув лідер озброєного палестинського угруповання, яке протистоїть ХАМАС

Раніше ХАМАС назвав Абу Шабаба колаборантом і наказав своїм бійцям убити або захопити його.

Під час сімейної сварки загинув лідер озброєного палестинського угруповання, яке протистоїть ХАМАС у Смузі Гази.

Про це повідомляє Reuters.

“Ясер Абу Шабаб, лідер бедуїнського племені, що базується в утримуваному Ізраїлем Рафаху на півдні Гази, очолював найвідомішу з кількох невеликих антихамасівських груп, що виникли в Газі під час війни, що розпочалася понад два роки тому”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше ХАМАС назвав Абу Шабаба колаборантом і наказав своїм бійцям убити або захопити його. Втім, опозиція ХАМАСу в Газі відкинула як “оманливі” повідомлення про те, що за його вбивством стояв Хамас.

Народні сили пообіцяли продовжувати шлях Абу Шабаба та боротися з тероризмом. Водночас група Абу Шабаба заперечує підтримку з боку Ізраїлю.

Раніше ХАМАС звинуватив Абу Шабаба у розграбуванні вантажівок з допомогою ООН, але група Абу Шабаба заперечує це і стверджує, що захищала та супроводжувала гуманітарну допомогу.
